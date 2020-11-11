Частка «зеленої» енергетики в Україні за рік зросла більш як удвічі - Міненерго

За 8 місяців 2020 року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел (енергія сонця, вітру, біомаса) порівняно з відповідним періодом 2019 року збільшилося на 120,2 % - до 7 765,2 млн кВт-год.

Як передає Укрінформ, такі дані оприлюднило Міністерство енергетики.

При цьому, як видно з діаграми, питома частка ВДЕ у структурі генерації по Об'єднаній енергосистемі України за 8 місяців 2020 року становила 8,1% (проти 3,4% за відповідний період 2019 року). Водночас частка виробництва ТЕС і ТЕЦ у структурі генерації скоротилася до 32,4% (проти 37,0% за той же період торік), частка АЕС практично не змінилася (відповідно 52,9% і 53%).

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні спостерігався значний приріст кількості виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). За даними НКРЕКП, на 1 липня 2019 року в Україні було 325 суб'єктів господарювання, що отримали ліцензії на право впровадження господарської діяльності з виробництва електроенергії. На 31 грудня таких було вже 867.

У квітні 2020 року Міністерство енергетики та захисту довкілля України запропонувало новий Прогнозний енергетичний баланс виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі України на 2020 рік. Енергобаланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії атомною, гідро- та тепловою генерацією. Згідно з документом, прогнозне виробництво електроенергії атомними електростанціями скорочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) - до 73,7 млрд кВт-год.

Кабінет Міністрів України 10 червня 2020 року підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики». Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, тобто їх зменшення. При цьому українська влада бере зобов’язання вживати всіх заходів для своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашення наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які зголосилися на реструктуризацію.

Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» був ухвалений Верховною Радою 21 липня. Цей документ дозволить, зокрема, зменшити розмір «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року. Зокрема, на 10-15% залежно від потужності - для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.