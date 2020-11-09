«Гарантований покупець» розрахувався на 90,2% із виробниками «зеленої» електрики

«Гарантований покупець» розрахувався із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за вересень на 90,2%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

«6 листопада 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило платіж за електроенергію, придбану за «зеленим» тарифом. Виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) перерахували 470 млн грн. Таким чином, за тиждень підприємству вдалося підвищити рівень розрахунків за товарну продукцію вересня на понад як 10 в.п. — з 80,1 до 90,2%», - йдеться в повідомленні.

Наразі за «зелену» електроенергію, згенеровану у вересні, сплачено 4,2 млрд грн.

Зазначається, що виробники з ВДЕ у зазначеному місяці продали «Гарантованому покупцю» 999,8 тисяч МВт-годин електричної енергії.

Як повідомляв Укрінформ, рівень розрахунків із виробниками «зеленої» електроенергії у травні-липні 2020 року не перевищував 5%. Завдяки Меморандуму між урядом та виробниками ВДЕ, «зелені» тарифи дещо знизилися, що дозволило зменшити загальний обсяг виплат лише за серпень на суму понад 600 млн грн. ДП «Гарантований покупець» повністю розрахувався за серпень із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.