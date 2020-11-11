Уряд схвалив напрямки діяльності Ощадбанку на 2020-2024 роки

Кабінет Міністрів схвалив основні напрямки діяльності Ощадбанку на 2020-2024 роки, відповідно до яких банк має продовжувати зміцнювати свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Ощадбанк посилюватиме позиції провідного універсального банку України. Таке рішення сьогодні підтримав Кабінет Міністрів України, шо відображено у відповідному розпорядженні КМУ «Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на 2020 – 2024 роки», - йдеться в повідомленні.

У документі йдеться, що Ощадбанк у своїй діяльності буде продовжувати зміцнювати свої позиції у роздрібному кредитуванні та комісійних продуктах, зберігати позиції в сегментах корпоративного бізнесу та мікро, малому та середньому бізнесі (ММСБ), зі зменшенням частки державних підприємств.

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Як повідомлялося, 2 вересня цього року уряд схвалив оновлені засади стратегічного реформування державного банківського сектору. Опираючись на цей документ, державні банки мають переглянути та актуалізувати свої стратегії розвитку. Схвалення основних напрямків діяльності Ощадбанку забезпечить його належне функціонування та сприятиме ефективному управлінню державним банком, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера, і стане підґрунтям для розробки стратегії його подальшого розвитку.