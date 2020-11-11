Ощадбанк суттєво знизив ставки за іпотекою

Ощадбанк суттєво знизив ставки за іпотекою

Укрінформ
Ощадбанк знизив ставки від 0,5% до 2% за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

«Зниження становить 0,5% – 2% за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку», - йдеться в повідомленні.

Основна програма кредитування «Звісно, зручно» нині передбачає фіксовану ставку 13% річних у гривні на весь період кредитування – від 1 до 20 років за умови першого внеску від 50% вартості житла або іншого нерухомого майна. Клієнти, які обслуговуються за зарплатними проєктами Ощаду, мають можливість оформити такий іпотечний кредит під 12,5% річних. При мінімальному авансі від 20% ставка становить 13,49%, а для клієнтів, які отримують заробітну плату через Ощад, – 12,99%.

За програмою «Звісно, 15» клієнти зможуть оформити кредит за найнижчою ставкою – під 8% річних у гривні при першому мінімальному внеску від 20%. Такі умови запроваджено на перші 6 місяців дії кредитної угоди. Починаючи з 7 місяця встановлено єдиний на весь термін розмір ставки – 13,49% у гривні. Однією з переваг цієї програми є відсутність витрат на страхування життя клієнта.

За програмою «Звісно, житло» ставку зменшено на 1%, клієнти зможуть скористатись фіксованою ставкою – 11,99%. Період дії кредитної угоди передбачає термін від 1 до 10 років при першому внеску клієнта від 30% вартості майна. При цьому комісія за видачу кредиту відсутня.

Читайте також: Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%

Продовжує також діяти вигідна пропозиція від Ощаду «Звісно, 9,99», у рамках якої під 9,99% річних у гривні кредити на житло зможуть отримати медики, працівники Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітники сфери освіти, державних організацій. Ставка 9,99% річних зберігається протягом усього терміну дії кредитної угоди.

Усього за 10 місяців 2020 року Ощадбанк видав майже 1000 кредитів на суму понад 540 млн грн.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-