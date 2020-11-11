Ощадбанк суттєво знизив ставки за іпотекою

Ощадбанк знизив ставки від 0,5% до 2% за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

«Зниження становить 0,5% – 2% за більшістю програм іпотечного кредитування для фізичних осіб при купівлі нерухомості на вторинному ринку», - йдеться в повідомленні.

Основна програма кредитування «Звісно, зручно» нині передбачає фіксовану ставку 13% річних у гривні на весь період кредитування – від 1 до 20 років за умови першого внеску від 50% вартості житла або іншого нерухомого майна. Клієнти, які обслуговуються за зарплатними проєктами Ощаду, мають можливість оформити такий іпотечний кредит під 12,5% річних. При мінімальному авансі від 20% ставка становить 13,49%, а для клієнтів, які отримують заробітну плату через Ощад, – 12,99%.

За програмою «Звісно, 15» клієнти зможуть оформити кредит за найнижчою ставкою – під 8% річних у гривні при першому мінімальному внеску від 20%. Такі умови запроваджено на перші 6 місяців дії кредитної угоди. Починаючи з 7 місяця встановлено єдиний на весь термін розмір ставки – 13,49% у гривні. Однією з переваг цієї програми є відсутність витрат на страхування життя клієнта.

За програмою «Звісно, житло» ставку зменшено на 1%, клієнти зможуть скористатись фіксованою ставкою – 11,99%. Період дії кредитної угоди передбачає термін від 1 до 10 років при першому внеску клієнта від 30% вартості майна. При цьому комісія за видачу кредиту відсутня.

Продовжує також діяти вигідна пропозиція від Ощаду «Звісно, 9,99», у рамках якої під 9,99% річних у гривні кредити на житло зможуть отримати медики, працівники Національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій, співробітники сфери освіти, державних організацій. Ставка 9,99% річних зберігається протягом усього терміну дії кредитної угоди.

Усього за 10 місяців 2020 року Ощадбанк видав майже 1000 кредитів на суму понад 540 млн грн.