Марченко: «Доступна іпотека» передбачає ставку за кредитом на рівні 5-7%

Програма пільгового кредитування «доступна іпотека» передбачає кредитування за ставками від 5 до 7% річних на суму до 2 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю для порталу «Мінфін» сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Передбачається зовсім нова історія в доступності громадян до купівлі житла. Створюється спеціальна компанія, яка буде докапіталізована урядом і зможе забезпечити створення фінансово-кредитних механізмів, а саме запустити іпотечне кредитування і фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах. Планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7% річних на строк від 60 до 240 місяців", - сказав міністр.

Він зазначив, що перший внесок має складати не менше 20%. Також програмою передбачено певні вимоги до житла і обмеження по площі: на одну особу не більше 52 кв м. Йдеться, в першу чергу, про первинний ринок житла.

"Другий напрям – фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців. Загалом, на першому етапі передбачається надати 12,5 тис. іпотечних кредитів і придбати 18,8 тис. квартир у фінансовий лізинг. Надалі ми будемо розвивати та шукати додаткові джерела фінансування для розширення програм", - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт з доступного іпотечного кредитування Президент Володимир Зеленський оголосив як пріоритетний на початку 2020 року.

Державна програма "Доступне житло під 10%" стартувала з початку липня.

За словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, у програмі доступного іпотечного кредитування для населення під 10% вже беруть участь п’ять банків. Серед них – і державні, і комерційні. Лише за перші два місяці існування програми видано кредитів на понад 350 млн грн і перші 400 сімей вже змогли скористатися цією іпотекою.

Фото: НВ / Наталія Кравчук