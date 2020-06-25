ПриватБанк запускає іпотеку під 9,99% річних
Про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні Укрінформу.
"Така програма дозволить українцям покращити житлові умови на пільгових умовах - процентна ставка за кредитами на доступне житло становитиме 9,99% річних", - йдеться в повідомленні.
Доступну іпотеку можна буде отримати в ПриватБанку на строк до 20 років, а початковий внесок позичальника становитиме від 30% вартості житла.
За пільговою програмою українці зможуть придбати як житло на вторинному ринку, так і квартири у новобудовах, що введені в експлуатацію.
Крім того, клієнтам банку буде доступна можливість придбання у кредит житло за більш доступними, ніж на ринку цінами.
За попередніми підрахунками фахівців ПриватБанку, вже на початку впровадження державної програми “Доступне житло під 10%”, пільговими умовами кредитування зможуть скористатися понад 300 тисяч українців.