Уряд планує знизити ставки іпотеки до 5-7% - Шмигаль

Уряд планує знизити ставки іпотеки до 5-7% - Шмигаль

Укрінформ
Уряд працює над зниженням ставки іпотеки до 5-7%.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу "Перший Західний", повідомляє Укрінформ.

"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна ціль для іпотеки, щоб зрушити економіку з місця", - сказав Шмигаль.

За його прогнозом, вже восени спостерігатиметься здешевлення фінансових ресурсів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 20 травня на пресконференції, присвяченій підсумкам першого року каденції, сказав про те, що ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних уже найближчим часом.

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