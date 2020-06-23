Уряд планує знизити ставки іпотеки до 5-7% - Шмигаль

Уряд працює над зниженням ставки іпотеки до 5-7%.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу "Перший Західний", повідомляє Укрінформ.

"Наша мета взагалі 5-7%, а не 10%. 10% - це початкова мінімальна ціль для іпотеки, щоб зрушити економіку з місця", - сказав Шмигаль.

За його прогнозом, вже восени спостерігатиметься здешевлення фінансових ресурсів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 20 травня на пресконференції, присвяченій підсумкам першого року каденції, сказав про те, що ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних уже найближчим часом.