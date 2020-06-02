У Нацбанку назвали умови появи іпотеки під 10%

Якщо до кінця другого кварталу всі обмеження будуть зняті й бізнес почне відновлюватися, то до кінця року можна говорити про запуск іпотеки.

Про це в інтерв’ю FinClub розповіла перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"Для відновлення іпотеки потрібна прозорість на ринку нерухомості та платоспроможний позичальник. Тому багато що залежить від того, яким буде вихід з карантину. Якщо до кінця II кварталу всі обмеження будуть зняті й бізнес почне відновлюватися, то до кінця року ми можемо говорити про запуск іпотеки",- сказала Рожкова.

За її словами, другий важливий момент – це ціна. Якщо банки правильно збудують свою процентну політику, то ціна ресурсу може до кінця року знизитися так, що іпотека під 10% стане реальністю.

Це дуже гарна ставка, вважає перший заступник голови НБУ.

"Були часи, коли валюта кредитувалася під 12%", - додала вона.

Крім того, на думку Рожкової, необхідно вирішувати низку юридичних питань, приміром, щодо мораторію на стягнення валютної іпотеки.

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"Третій момент – це юридичні ризики, які банки закладають до вартості іпотеки. Наприклад, мораторій на стягнення валютної іпотеки. Їх потрібно вирішувати. Без цього іпотека не те що не полетить, вона не буде запущена", - підкреслила Рожкова.

Вона наголосила, що запуск іпотеки позитивно відіб’ється на суміжних галузях і стане стимулом для відновлення економіки. Тому Нацбанк продовжує працювати з банками – за ставками, продуктами, ціною ресурсу, а також із Міністерством юстиції та Кабінетом міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, на пресконференції 20 травня Президент Володимир Зеленський сказав, що найближчим часом в Україні вперше за багато років буде іпотека для кожного громадянина України під 10%.

У лютому 2020 року Зеленський заявив, що вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних. Він зазначив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.

Зі свого боку, тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у лютому повідомив, що в уряді розробляється програма запуску іпотечного кредитування за відсотками, які були б прийнятними для людей, аби взяти житло у кредит.

Водночас у Нацбанку називають три ключові причини, чому банки не хочуть кредитувати іпотеку: мораторій на стягнення майна за валютними кредитами, незахищеність прав кредиторів та непрозорість первинного ринку житла.