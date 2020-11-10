АМКУ оштрафував п’ятьох виробників за «невершкове» масло

АМКУ наклав штрафи на загальну суму 30 млн грн на п'ятьох виробників молочної продукції за використання назви «солодковершкове масло» на продуктах, що містять немолочні та рослинні жири.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що відповідно до держстандарту (ДСТУ 4399:2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир. Будь-які інші домішки – такі, як рослинний жир – одразу позбавляють продукт назви «вершкове масло». В ході розслідування комітетом було виявлено ряд недобросовісних виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та при цьому називали продукт «маслом». В деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%. Така продукція, окрім продажу у магазинах та на оптових ринках, постачалась через систему публічних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні.

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Отже, використовуючи назви «солодковершкове масло» на продукції, що містить немолочні та рослинні жири, виробники поширювали інформацію, яка вводить в оману споживачів. Окрім того, це могло надати їм неправомірні конкурентні переваги. А все це є порушенням Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Тож 10 листопада, рішеннями АМКУ були накладені штрафи на таких недобросовісних виробників: ТОВ «Богодухівський молзавод» (Харківська обл.) – 20,6 млн грн; ТОВ «Малороганський молочний завод» (Харківська обл.) – 4,4 млн грн; ТОВ «Гайсинський молокозавод» (Вінницька обл.) – 3,6 млн грн; ПП «Сімол» (Київська обл.) – 1 млн грн.

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Крім цього, 4 листопада 2020 року комітетом було прийнято рішення стосовно ТОВ «Інтер-Мол» (м. Дніпро), яке вчиняло аналогічні дії. Цій компанії доведеться сплатити до бюджету 968 тис. грн.

В АМКУ відмічають, що наразі вже завершується розгляд справ щодо інших виробників молочних продуктів, і порушники будуть притягнуті до відповідальності за порушення конкурентного законодавства.

Фото: АМКУ