АМКУ оштрафував п’ятьох виробників за «невершкове» масло
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що відповідно до держстандарту (ДСТУ 4399:2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир. Будь-які інші домішки – такі, як рослинний жир – одразу позбавляють продукт назви «вершкове масло». В ході розслідування комітетом було виявлено ряд недобросовісних виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та при цьому називали продукт «маслом». В деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%. Така продукція, окрім продажу у магазинах та на оптових ринках, постачалась через систему публічних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні.
Отже, використовуючи назви «солодковершкове масло» на продукції, що містить немолочні та рослинні жири, виробники поширювали інформацію, яка вводить в оману споживачів. Окрім того, це могло надати їм неправомірні конкурентні переваги. А все це є порушенням Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Тож 10 листопада, рішеннями АМКУ були накладені штрафи на таких недобросовісних виробників: ТОВ «Богодухівський молзавод» (Харківська обл.) – 20,6 млн грн; ТОВ «Малороганський молочний завод» (Харківська обл.) – 4,4 млн грн; ТОВ «Гайсинський молокозавод» (Вінницька обл.) – 3,6 млн грн; ПП «Сімол» (Київська обл.) – 1 млн грн.
Читайте також: АМКУ пропонує одеським виноробам не видавати свої напої за французькі
Крім цього, 4 листопада 2020 року комітетом було прийнято рішення стосовно ТОВ «Інтер-Мол» (м. Дніпро), яке вчиняло аналогічні дії. Цій компанії доведеться сплатити до бюджету 968 тис. грн.
В АМКУ відмічають, що наразі вже завершується розгляд справ щодо інших виробників молочних продуктів, і порушники будуть притягнуті до відповідальності за порушення конкурентного законодавства.
Фото: АМКУ