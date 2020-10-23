АМКУ має претензії до сімох виробників антисептиків

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував семи виробникам антисептиків не вводити споживачів в оману шляхом розміщення недостовірної інформації на етикетках своєї продукції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет рекомендував семи виробникам антисептиків припинити дії у вигляді поширення інформації, що може вводити в оману, внаслідок способу викладення неточних, неповних відомостей у маркуванні продукції та здійснювати інформування споживачів щодо споживчих властивостей продукції власного виробництва у спосіб, який не вводитиме в оману.

Про результати розгляду рекомендацій суб’єкти господарювання повинні повідомити комітет у 10-денний строк з дня їх отримання.

В АМКУ пояснюють, що прикладами розповсюдження щодо антисептичних засобів не підтвердженої належним чином інформації, що може вводити споживачів в оману, є: маркування coronaseptic, попередження вторинного інфікування, пролонгована, тривала антимікробна дія, дія на штами бактерій, стійких до антибіотиків, знищення до 99%, до 100% бактерій та \ або вірусів, 100% антимікробна активність.

«Звісно, можна посперечатися, що навіть одна знищена бактерія становить «до 100%». Однак поширення цієї або іншої наведеної в прикладах інформації надає неправомірну перевагу в конкуренції таким антисептичним засобам у порівнянні з аналогічними за складом конкурентами, та може вводити споживачів в оману», відмічають в комітеті.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2020 року комітет застерігав виробників від поширення неправдивої, неповної або неточної інформації про антисептичні чи дезінфекційні властивості спреїв, розчинів, гелів, серветок та інших засобів, а також про їхню здатність знищувати віруси, у тому числі й COVID-19, з метою приваблення споживачів.