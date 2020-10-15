АМКУ пропонує одеським виноробам не видавати свої напої за французькі

Антимонопольний комітет України закликає ПрАТ «Одеський коньячний завод» відмовитися від поширення на етикетках своєї продукції позначень, які можуть бути сприйняті споживачами як інформація про іноземне походження цих напоїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ .

"Такі дії (вживання на етикетках винопродукції терміну "шампанське" - ред.) містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді поширення неправдивої інформації, що вводить в оману споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні рекомендації прийняті Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ у складі голови Комітету Ольги Піщанської, державної уповноваженої Марії Процишен та голови Південного міжобласного тервідділення АМКУ Дмитром Корчаком.

Мова йде про вироби підприємства «Шампанське України з назвами «GRANDE FRANCE» (ГРАНДЕ ФРАНСЕ) брют», «Шампанське України «GRANDE FRANCE» напівсухе», «Шампанське України напівсолодке», «Напій винний ігристий з фруктово-ягідним екстрактом рожевий «ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ».

Зазначені напої виготовлені на території України та до їх складу не входять виноматеріали французького походження. Єдине, що їх пов’язує із Францією, – використання при виробництві дріжджів, які селектовані Інститутом Енології Шампані на виноградниках Франції.

Сукупність текстової та графічної інформації, розміщеної на етикетках напоїв, може викликати у споживача враження про те, що зазначена продукція має відношення до Республіки Франція. Виходячи з цього, дії ПрАТ «Одеський коньячний завод» містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

В АМКУ нагадали, що вже не вперше звертають увагу виробників на порушення, пов’язані з використанням позначень, які вводять в оману споживачів, видаючи українські напої за іноземні. Зокрема, у липні Антимонопольний комітет України надав українським виробникам коньяків обов’язкові для розгляду рекомендації внести зміни в маркування «грузинських коньяків» українського розливу. А у грудні минулого року аналогічні рекомендації були надані виробникам «грузинських вин» родом з Одещини та Миколаївщини.