АМКУ пропонує одеським виноробам не видавати свої напої за французькі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ .
"Такі дії (вживання на етикетках винопродукції терміну "шампанське" - ред.) містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді поширення неправдивої інформації, що вводить в оману споживачів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні рекомендації прийняті Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ у складі голови Комітету Ольги Піщанської, державної уповноваженої Марії Процишен та голови Південного міжобласного тервідділення АМКУ Дмитром Корчаком.
Мова йде про вироби підприємства «Шампанське України з назвами «GRANDE FRANCE» (ГРАНДЕ ФРАНСЕ) брют», «Шампанське України «GRANDE FRANCE» напівсухе», «Шампанське України напівсолодке», «Напій винний ігристий з фруктово-ягідним екстрактом рожевий «ГРАНДЕ ФРАНСЕ РОЗЕ».
Зазначені напої виготовлені на території України та до їх складу не входять виноматеріали французького походження. Єдине, що їх пов’язує із Францією, – використання при виробництві дріжджів, які селектовані Інститутом Енології Шампані на виноградниках Франції.
Сукупність текстової та графічної інформації, розміщеної на етикетках напоїв, може викликати у споживача враження про те, що зазначена продукція має відношення до Республіки Франція. Виходячи з цього, дії ПрАТ «Одеський коньячний завод» містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого статтею 15 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
В АМКУ нагадали, що вже не вперше звертають увагу виробників на порушення, пов’язані з використанням позначень, які вводять в оману споживачів, видаючи українські напої за іноземні. Зокрема, у липні Антимонопольний комітет України надав українським виробникам коньяків обов’язкові для розгляду рекомендації внести зміни в маркування «грузинських коньяків» українського розливу. А у грудні минулого року аналогічні рекомендації були надані виробникам «грузинських вин» родом з Одещини та Миколаївщини.