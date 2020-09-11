Тютюновий штраф: АМКУ виграв апеляцію майже на пів мільярда

Північний апеляційний господарський суд відмовив компанії Лідертано Холдінгс Лтд у задоволенні позову про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо накладення на ТОВ "ТЕДІС Україна" штрафів у 431 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що компанія Лідертано Холдінгс Лтд, яка формально є одним із засновників ТОВ "ТЕДІС Україна" подала позов після того, як компанія "ТЕДІС" упродовж 2017-2018 років програла всі суди в яких оскаржувала рішення АМКУ.

У Комітеті додають, що раніше "ТЕДІС" сплатив частину штрафу в розмірі 300 млн грн, а після рішення суду до державного бюджету має надійти ще 131 млн грн.

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Як повідомлялося, у 2016 році АМКУ наклав на ТОВ "ТЕДІС Україна" штраф у розмірі 431 млн грн за порушення законодавства про економічну конкуренцію на ринку дистрибуції тютюнових виробів. А 10 жовтня 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 6,5 млрд грн дистрибутора тютюнових виробів ТОВ "ТЕДІС Україна" та його партнерів — тютюнові компанії за створення штучних бар'єрів на ринку дистрибуції сигарет.