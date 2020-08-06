Тютюнові гіганти оскаржать штрафи АМКУ в міжнародному арбітражі

Міжнародні компанії - виробники тютюнових виробів вважають необґрунтованим накладення Антимонопольним комітетом України штрафних санкцій і захищатимуть свої права у міжнародному арбітражі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейська бізнес-асоціація (ЕВА).

"Наразі дві групи міжнародних тютюнових компаній уже подали Україні повідомлення про захист своїх прав як іноземних інвесторів шляхом міжнародного арбітражу. Ще дві компанії розглядають можливість подати такі повідомлення найближчим часом", - повідомили в ЕВА.

В асоціації стверджують, що монополізація ринку дистрибуції сигарет відбулася зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію на ринку.

"Наразі компанії - члени Європейської бізнес-асоціації оскаржують вказане рішення АМКУ (№ 697-р від 10 жовтня 2019 року у справі №126-26.13/18-17 - ред.) у судовому порядку. Проте зазначають, що компанії не отримали в повній мірі доступу до доказів, на яких базуються звинувачення АМКУ", - зазначила в ЕВА.

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Окрім того, за словами бізнесу, під час судового процесу аргументам представників тютюнових компаній не приділялось достатньої уваги, судом були проігноровані надані компаніями незалежні економічні аналізи та оцінки авторитетних міжнародних консультантів у сфері економіки та конкуренції.

Ці спори розглядатимуть міжнародні органи з вирішення інвестиційних спорів, а стороною спору буде вже не АМКУ, а держава Україна, зауважили в асоціації.

Бізнесова спільнота закликала уряд України відреагувати належним чином на ініційовані міжнародними інвесторами із США, Великої Британії, Швейцарії та Нідерландів повідомлення про інвестиційний спір із державою Україна щодо рішення АМКУ та неупереджено підійти до розгляду порушеного питання.

Як повідомляв Укрінформ, Антимонопольний комітет 10 жовтня 2019 року ухвалив рішення, яким визнав, що монополія «Тедіс Україна» на ринку дистрибуції протиправно виникла в результаті узгоджених дій цієї компанії та тютюнових компаній-виробників і наклав на порушників антимонопольного законодавства штраф у розмірі 6,5 млрд гривень.

На компанії було накладено такі штрафи: "ТЕДІС Україна" - 3,4 млрд грн; «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн» - 366 млн грн; «Філіп Морріс Україна» - 814 млн грн; «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 434 млн грн; «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» - 488 млн грн; «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» -167 млн грн; «Імперіал Тобакко Юкрейн» - 292 млн грн; «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» - 80 млн грн; АТ "Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» - 448 млн грн.

Суди щодо правомірності накладення Антимонопольним комітетом штрафів на тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та виробників тютюну тривають.