На Банковій вимагали захистити молодь від маніпуляцій тютюнової індустрії

Біля Офісу Президента України ГО «Життя» провела брифінг, присвячений Всесвітньому дню без тютюну, головною темою якого цьогоріч став захист юнацтва від маніпуляцій тютюнової індустрії та запобігання їх залученню до вживання тютюну та нікотину.

Брифінг до Всесвітнього дня без тютюну транслювався на Youtube-каналі Укрінформу.

«ВООЗ закликає всі країни посилити контроль над тютюном шляхом кращого регулювання, що забезпечує повне виконання Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби проти тютюну. Ми вітаємо діалог, який триває в Україні щодо узгодження національного регулювання з Рамковою конвенцією ВООЗ щодо контролю над тютюном та регулюванням Європейського Союзу. Дуже важливо захистити людей, зокрема молодь, від реклами та маркетингу тютюнових та нікотинових виробів. Ми заохочуємо всіх бути поінформованими та обізнаними про ризики для вживання тютюнових виробів, і створювати покоління без тютюну», - сказав доктор Ярно Хабітт, представник ВООЗ в Україні.

Акція з нагоди Всесвітнього дня без тютюну в столиці / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Лідерка Молодіжного антитютюнового руху Анастасія Бонковська розповіла, що одна з тютюнових компаній продала сигарети IQOS її неповнолітній сестрі.

«Ми разом із сестрою вирішили провести експеримент і замовили на її ім’я доставку сигарет HEETS. За півгодини кур'єр уже стояв під дверима, а коли передавав товар, навіть для формальності не спитав жодних документів. Тютюнові компанії використовують маніпуляції, аби підсадити молодь на тютюновий гачок», - наголосила вона.

Під час події учасники наочно продемонстрували ключові маніпулятивні інструменти, які використовують для приваблення молоді до куріння. Один із багатьох прийомів - використання різнокольорових логотипів на сигаретних пачках.

Читайте також: В Україні хочуть заборонити продаж тютюну молоді до 21 року

«Яскрава упаковка – це надважливий «канал комунікації» зі споживачем, від якого безпосередньо залежать продажі сигарет. Це беззаперечний факт, який доводять результати маркетингових досліджень. Саме тому тютюнова індустрія завжди використовувала упаковку як дієвий інструмент для реклами своєї продукції», - заявила виконавча директорка громадської організації «Життя» Лілія Олефір.

У свою чергу, парламентарії розповіли про законодавчі ініціативи щодо захисту здоров’я людей від шкоди тютюну, зокрема, про уже підписаний Президентом Закон №466-IX (законопроєкт №1210), який знизить цінову доступність електронних сигарет, сигарил та тютюнових виробів для нагрівання (ТВЕН) для дітей, а також про комплексний антитютюновий законопроєкт №2813, який має нарешті заборонити продаж електронних сигарет та сигарет для нагрівання дітям.

«Курець й надалі матиме змогу купити собі сигарети, натомість тютюновим компаніям стане значно важче рекламувати смертельні тютюнові вироби, а молодь перестане бути мішенню для тютюнової індустрії. У законопроєкті №2813 ми пропонуємо обмежити продаж усіх видів сигарет для осіб, які не досягли 21 року. Дослідження американських та європейських вчених показують, що для 95% відсотків курців перший досвід вживання сигарет відбувся саме у віці до 21 року», - сказала народний депутат Лада Булах.

Згідно з даними ВООЗ, глобальна тютюнова епідемія вбиває понад 8 мільйонів осіб у світі, з яких більше 1 мільйона не є курцями і помирають через хвороби, викликані вторинним тютюновим димом. Не меншої шкоди куріння завдає і економіці, адже, за розрахунками експертів, щорічні економічні втрати становлять 3,2% ВВП України або близько 90 млрд грн унаслідок ранньої втрати працездатності курцями, соціальних виплат та лікування хвороб, викликаних курінням.

«В Україні 85 тисяч смертей щороку пов'язані власне із курінням і понад 14 тисяч - з впливом вторинного тютюнового диму. Аби зменшити можливість шкідливого впливу диму, варто збільшити кількість громадських місць, у яких буде повністю заборонено куріння, і така норма уже передбачена в законопроєкті 2813», - зазначив заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Владислав Збанацький.

Всесвітній день без тютюну, запроваджений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначається 31 травня щороку. Тема Всесвітнього дня без тютюну у 2020 році - «Захист юнацтва та молоді від маніпуляцій тютюнової індустрії та запобігання їх вживанню тютюну та нікотину».