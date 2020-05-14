В Україні хочуть заборонити продаж тютюну молоді до 21 року

У Верховній Раді України готовий комплексний законопроєкт, який передбачає значні обмеження для продавців тютюнових виробів.

Про це розповіли автори законопроєкту, народні депутати України Лада Булах і Володимир Крейденко на онлайн-зустрічі в Укрінформі зі студентами «Захист юнацтва від маніпуляцій тютюнової індустрії та запобігання їх залученню до вживання тютюну та нікотину», приуроченій Всесвітньому дню без тютюну.

«Ми чудово розуміємо, що основна ціль тютюнових компаній – це юнацтво та молодь. Вони шукають нових курців, щоб знайти заміну старим клієнтам, які помирають. Для залучення використовують широкий асортимент ароматизованих сигарет, а також новітні девайси для куріння, які агресивно нав’язують в Інтернеті та соціальних мережах», - сказала народна депутатка України Лада Булах.

На її думку, законопроєкт №2813 захистить від смертельної шкоди тютюнових виробів та новітніх пристроїв для куріння. Він, зокрема, передбачає заборону продажу неповнолітнім електронних цигарок, збільшення площі антиреклами до 65% на пачках цигарок та її нанесення на пачки-наповнювачі для електронних цигарок, заборону на рекламу цигарок в інтернеті та її заборону на електронні сигарети, заборону продажу ароматизованих цигарок, підвищення граничного віку до 21 року на продаж тютюнових виробів та їхніх замінників.

За словами народного депутата України Володимира Крейденка, розробляючи документ, застосували міжнародний досвід Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну.

«Усвідомлюючи відповідальність за майбутні покоління України, для їх захисту від шкоди куріння - у законопроєкті №2813 застосували визнаний міжнародний досвід Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну: це запровадження стандартизованої упаковки, повна заборона реклами чи спонсорства тютюнових виробів та аксесуарів для його вживання», - зазначив Крейденко.

Ініціаторів законопроєкту непокоїть агресивна реклама та безконтрольний продаж неповнолітнім тютюнових виробів для нагрівання та пристроїв для їхнього використання, електронних сигарет, рекламна викладка сигарет у точках продажу, доступність тютюнових виробів, застарілі попередження на пачках сигарет та ароматизовані сигарети.

Згідно з даними Глобального опитування молоді щодо вживання тютюну GYTS 2017 р., в Україні 18,4% дітей 13-15 років є теперішніми споживачами електронних сигарет (22,6% хлопців і 14% дівчат), а будь-коли вживали тютюн 48% дітей цієї вікової групи. Окрім того, 14,9% дітей 13-15 років (17,8% хлопців і 12,1% дівчат) є теперішніми споживачами тютюну.

Щороку 31 травня у світі відзначається Всесвітній день без тютюну, запроваджений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Темою Всесвітнього дня без тютюну-2020 році є захист юнацтва та молоді від маніпуляцій тютюнової індустрії та запобігання їхньому вживанню тютюну та нікотину.