У Міненерго звітують про понад 1,5 мільярда економії за «зеленим» тарифом

Споживачі за три місяці заощадили понад 1,5 млрд грн завдяки зниженню «зелених» тарифів відповідно до меморандуму про взаєморозуміння з виробниками відновлюваної енергії (ВДЕ) та закону, що його імплементує.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За інформацією Міненерго, у серпні, коли почали діяти знижені тарифи, економія становила 618 млн грн, у вересні – 541 млн грн, у жовтні – 376 млн грн (без ПДВ).

Водночас значно підвищився рівень розрахунків із виробниками «зеленої» електроенергії.

За серпень ДП «Гарантований покупець» оплатило 100% відпущеної продукції – 5,2 млрд грн. За вересень виробники «зеленої» електроенергії отримали 4,3 млрд грн, що становить 93% від її загальної вартості.

До підписання меморандуму та прийняття відповідного закону рівень розрахунків не перевищував 5% (у квітні-липні 2020 року), зауважили в міністерстві.

У Міненерго нагадали, що за їхньою ініціативою «Гарантований покупець» отримав можливість продавати «зелену» електроенергію за двосторонніми договорами на електронних аукціонах. У жовтні уряд ухвалив відповідні зміни, що вдосконалюють правила проведення таких аукціонів і спрямовані на стабілізацію ситуації на ринку електричної енергії.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 10 червня 2020 року підписав «Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики».

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації «зелених» тарифів, що передбачає їх зменшення. При цьому українська влада бере зобов’язання вживати всіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП «Гарантований покупець» та погашенню наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які зголосилися на реструктуризацію.

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Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» був ухвалений Верховною Радою 21 липня. Цей документ дозволить, зокрема, зменшити розмір «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року. Зокрема, на 10-15% залежно від потужності - для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.