Нафта дешевшає після 8-відсоткового стрибка напередодні
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,03 за барель, що на $0,37 (0,87%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $2,95 (7,5%), продемонструвавши найсильніший одноденний приріст в доларах і відсотках з 1 червня.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,82 за барель, що на $0,47 (1,17%) нижче рівня попередньої сесії. У понеділок ф'ючерси підскочили на $3,15 (8,5%), це був максимальний одноденний приріст у доларах і відсотках з травня.
Обидва контракти напередодні досягли найвищих позначок з 22 жовтня.
Ціни підскочили на 8% у понеділок після того, як Pfizer (NYSE: PFE) і BioNTech повідомили, що ефективність їхньої експериментальної вакцини від COVID-19 перевищує 90%. Однак масова вакцинація, швидше за все, почнеться через кілька місяців і буде залежати від отримання дозволів регулюючих органів.
Побоювання з приводу попиту знизили ціни в Азії вранці 10 листопада, оскільки вакцина ще не продемонструвала інші ключові моменти, такі як безпека і тривалість набутого імунітету.
«Життєздатна вакцина однозначно змінює гру для нафти - ринку, де половина попиту припадає на переміщення людей і речей», - йдеться в записці JP Morgan.
За даними Університету Джона Хопкінса, пандемія COVID-19 продовжує лютувати по всьому світу, супроводжуючись блокуваннями по всій Європі і спалахом випадків захворювання в США, де загальна кількість заражень на даний час перевищила 10 млн, а добова кількість нових захворювань становить 120 тисяч. Таким чином, перспективи глобального попиту, як і раніше, похмурі, і, ймовірно, їхнє поліпшення станеться не скоро.
Rystad Energy повідомила, що карантин у Європі може призвести до втрати ще 1 мільйона барелів попиту на нафту на добу до кінця року.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 42,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,03 долара за барель, що на 37 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,40).