Нафта дешевшає після 8-відсоткового стрибка напередодні

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 10 листопада, на тлі побоювань про попит на паливо в постраждалих від коронавірусу Європі й США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,03 за барель, що на $0,37 (0,87%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $2,95 (7,5%), продемонструвавши найсильніший одноденний приріст в доларах і відсотках з 1 червня.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,82 за барель, що на $0,47 (1,17%) нижче рівня попередньої сесії. У понеділок ф'ючерси підскочили на $3,15 (8,5%), це був максимальний одноденний приріст у доларах і відсотках з травня.

Обидва контракти напередодні досягли найвищих позначок з 22 жовтня.

Ціни підскочили на 8% у понеділок після того, як Pfizer (NYSE: PFE) і BioNTech повідомили, що ефективність їхньої експериментальної вакцини від COVID-19 перевищує 90%. Однак масова вакцинація, швидше за все, почнеться через кілька місяців і буде залежати від отримання дозволів регулюючих органів.

Побоювання з приводу попиту знизили ціни в Азії вранці 10 листопада, оскільки вакцина ще не продемонструвала інші ключові моменти, такі як безпека і тривалість набутого імунітету.

«Життєздатна вакцина однозначно змінює гру для нафти - ринку, де половина попиту припадає на переміщення людей і речей», - йдеться в записці JP Morgan.

За даними Університету Джона Хопкінса, пандемія COVID-19 продовжує лютувати по всьому світу, супроводжуючись блокуваннями по всій Європі і спалахом випадків захворювання в США, де загальна кількість заражень на даний час перевищила 10 млн, а добова кількість нових захворювань становить 120 тисяч. Таким чином, перспективи глобального попиту, як і раніше, похмурі, і, ймовірно, їхнє поліпшення станеться не скоро.

Rystad Energy повідомила, що карантин у Європі може призвести до втрати ще 1 мільйона барелів попиту на нафту на добу до кінця року.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,03 долара за барель, що на 37 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,40).