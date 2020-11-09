Фондові індекси й нафта злетіли після новини про високу ефективність COVID-вакцини

Світові ринкові індекси стрімко зросли після того, як компанія Pfizer заявила, що їхній варіант потенційної вакцини показав ефективність на понад 90% щодо запобігання вірусу у людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

У США ф'ючерси Dow зросли на 4,5%, у S&P 500 на 3,5% та у Nasdaq на 1,5%.

Британський індекс FTSE 100 показав зростання на 4,7%, німецький DAX на 5,4%, а французький CAC 40 на майже 7%.

Зазначається, що також зросла й ціна на нафту. Вартість одного бареля нафти типу Brent вже становить 42,45 долара США, що майже на 8% більше ніж на початку сьогоднішніх торгів.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, які нині розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність у понад 90% щодо запобігання вірусу у людей.