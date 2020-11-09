Нафта дорожчає на новинах про перемогу Байдена

Ціни на нафту зросли більш як на 2% у понеділок, 9 листопада, а ф'ючерси на Brent перевищили $40 за барель, оскільки перемога Джо Байдена на президентських виборах у США посилила апетити інвесторів до ризикових активів і компенсувала побоювання з приводу впливу на попит загострення коронавірусної пандемії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,46 за барель, що на $1,01 (2,56%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркській товарної біржі NYMEX виросла на $1,00 (2,69%), що становить $38,14 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $39,45 і $37,14 відповідно.

Ціни на нафту відновлюються після падіння на 4% наприкінці минулого тижня, піднявшись разом з іншими фінансовими ринками після того, як Байден став переможцем у президентських перегонах. Окрім того, долар ослаб, що сприяло зростанню цін на номіновані в доларах сировинні товари, оскільки вони стали більш доступними для інвесторів, які володіють іншими валютами.

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Побоювання, пов'язані з перспективами попиту на нафту, підвищуються, з огляду на діючі в ряді країн Європи локдауни, а також триваюче збільшення захворюваності в США, заначають експерти ANZ.

"Апетит до ризику зріс завдяки ймовірній перемозі Байдена, однак є побоювання, що його адміністрація може зняти санкції з Ірану та Венесуели, що здатне збільшити пропозицію на нафтовому ринку додатково більш ніж на 1,5 млн барелів на добу", - цитує Dow Jones огляд ANZ.

Тим часом, Лівія, яка нещодавно почала нарощувати виробництво нафти, повідомила минулої суботи, що обсяги видобутку в країні перевищили 1 млн барелів на добу, що є максимумом з грудня 2019 року.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 40,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,70 долара за барель, що на 25 центів вище за рівень закриття торгів ($39,45).