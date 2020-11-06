Уряд очікує на 1,4 мільярда з доходів Нафтогазу для виплати шахтарям

Кабінет Міністрів очікує голосування у другому читанні проєкту закону, відповідно до якого буде виділено 1,4 млрд грн для виплати заробітної плати шахтарям; ці кошти буде отримано з доходів Нафтогазу.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно шахтарів - ми докладаємо максимуму зусиль, щоб у цьому році заборгованості перед шахтарями у держави не було. І в нас це виходить», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у першому читанні парламент уже проголосував законопроєкт, відповідно до якого для виплати заробітної плати шахтарям буде виділено 1,4 млрд грн; їх буде отримано з доходів Нафтогазу.

«Стосовно наступного року: закладено 4,5 млрд грн. Цих коштів розрахунково буде достатньо, щоб виплачувати державну частку заробітної плати», - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 листопада ухвалила за основу проєкт закону про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу)».

Документом, зокрема, передбачається виділення 1,4 млрд грн на фінансування бюджетної програми «Реструктуризація вугільної галузі» з метою виплати та погашення до кінця цього року заборгованості із заробітної плати перед працівниками державних вугледобувних підприємств.