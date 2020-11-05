На зарплати шахтарям до кінця року виділять 1,4 мільярда

Із державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла з вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Зараз у держбюджеті планується передбачити ще 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла з вересня. Ці кошти мають надійти з обов’язкових виплат НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» - відповідний законопроєкт ухвалили у першому читанні народні депутати», - йдеться у повідомленні.

Фонд боротьби з COVID-19 для погашення боргів перед шахтарями не використовувався, зазначили у міністерстві, однак згаданий законопроєкт сприятиме і його поповненню.

«Вказаний законопроєкт сприятиме його (Фонду боротьби з COVID-19 - ред.) поповненню на 8,9 млрд грн, які також мають надійти від виплат НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету. Для цього парламент має ухвалити вказаний законопроєкт в цілому», - пояснили у Міненерго.

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 листопада ухвалила за основу проєкт закону про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (щодо реалізації положень статті 11 Закону України «Про ринок природного газу)». Однією з цілей проєкту є врегулювання бюджетної заборгованості ПАТ «Укрнафта» минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій.

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Міненерго завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ«Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

У межах підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни (м.Червоноград) та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході (м. Мирноград) та має потенціал технологічного кластера.