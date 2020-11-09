У Києві стартували практичні тренінги з кіберзахисту

У Києві стартував п’ятиденний тренінг Bug Bounty з кіберзахисту, організаторами якого виступили Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України та Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global).

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Представники основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України та працівники критичної інфраструктури протягом п’яти днів здобуватимуть навички проведення пентесту об’єктів критичної інфраструктури, створення комплексної системи захисту таких об’єктів і посилення власних технічних спроможностей.

«Такі заняття проводяться постійно, ми вже провели кілька аналогічних тренінгів із нашими партнерами. Вперше кілька місяців тому ми завершили спільний проєкт, який показав себе дуже позитивно, тому й вирішили його продовжити. Практичні заняття ... змушують наших фахівців навчатися чомусь новому. У реальному житті ти не завжди готовий стикнутись із тими загрозами, які можуть бути, тому ми їх спонукаємо навчатись реальним викликам, які напрацьовують із матеріалів, які ми здобуваємо в кіберпросторі. Для того, щоб вони могли і знали, як реагувати тоді, коли відбуватимуться атаки на об’єкт, де вони працюють», - розповів заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк.

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Він уточнив, що загрози постійно модифікуються та змінюються, тому практичні заходи покликані продемонструвати, що відбувається сьогодні в кіберпросторі, з чим українські фахівці ще не стикались та які тенденції варто очікувати у найближчому майбутньому.