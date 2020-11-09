Приватні енергокомпанії співпрацюють з РНБО щодо кіберзахисту

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Сергій Демедюк, відповідаючи на запитання, чи дозволяють енергетичні компанії, які перебувають у приватній власності та належать до об’єктів критичної інфраструктури, контролювати державі стан їхнього захисту.

«Не всі хочуть, щоб держава втручалася у певних питаннях у їхню діяльність, але що стосується забезпечення кібербезпеки, то з приватними компаніями у нас дуже хороша взаємодія, і вони самі бажають, щоб їм надавали певні консультації, певну методичну допомогу. З деякими ми ведемо переговори, щоб ми змогли їм забезпечувати відповідний кіберзахист в тих функціях, які належать до Національного координаційного центру», - повідомив Демедюк.

Він також нагадав, що Національний координаційний центр кібербезпеки активно співпрацює з приватним сектором, оскільки саме там початково відпрацьовуються кібератаки перед тим, як вони здійснюються на державні органи влади та об’єкти критичної інфраструктури. Приватний сектор допомагає тестувати різного роду програмне забезпечення на предмет виявлення вразливостей чи шкідливого коду та нових методів захисту систем, щоб надалі ці знання використовувати для захисту державних установ.

Заступник секретаря РНБО також поінформував, що до кінця поточного року відбудеться ще один практичний захід для фахівців з кіберзахисту, а також тематична лекція.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня 2020 року Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) став сучасним «хабом» - «генеральним штабом» захисту держави від кіберзагроз, де виявляють, запобігають, вчасно реагують на кіберінциденти як у державному, так і у приватному секторі.