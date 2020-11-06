Нафта дешевшає на тлі поширення COVID-19 і виборів у США

Ціна на нафту впала більш як на 2,5% у п'ятницю, 6 листопада, оскільки нові локдауни в Європі для стримування поширення коронавірусу поставили під сумнів перспективи попиту на нафту.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 39,85 за барель, що на $ 1,08 (2,64%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 37,68 за барель, що на $ 1,11 (2,86%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $ 40,93 і $ 38,79 відповідно.

В Італії було зареєстровано рекордну кількість випадків інфікувань COVID-19 за один день у четвер, а добова кількість нових випадків у Сполучених Штатах сягнула 120.276 осіб, що є другим максимумом поспіль.

«Ситуація, швидше за все, буде погіршуватися в міру того, як погода стане холоднішою, і потенційно є загроза локдауна у всій Європі», - сказав Боб Яугер, директор з ф'ючерсів на енергоносії в Mizuho Securities у Нью-Йорку.

Виконавча комісія Європейського Союзу в четвер також знизила свій економічний прогноз і передбачила, що блок відновиться до довірусного рівня не раніше, ніж у 2023 р.

Підрахунок голосів і тенденції на виборах у США вказують на те, що республіканці, можливо, збережуть контроль над сенатом, тоді як демократи, як очікується, отримають незначну більшість у Палаті представників, що знижує надії на великий пакет стимулів - ще один фактор, який чинить тиск на нафту.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,34 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,66 долара за барель, що на 27 центів нижче рівня закриття торгів ($ 40,93).