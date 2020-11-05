Нафта дешевшає через вибори у США

Ціни на нафту знизилися в четвер, 5 листопада, всупереч різкому скороченню запасів чорного золота в Сполучених Штатах. Учасники ринку побоюються, що президентські вибори в США може виграти Джо Байден і це негативно позначиться на нафтових котируваннях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,63 за барель, що на $ 0,60 (1,46%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEXі знизилася на $ 0,56 (1,43%) - до $ 38,59 за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $ 41,23 і $ 39,15 відповідно.

Байден сказав у середу, що очікує перемоги на виборах, водночас Трамп пригрозив кільком штатам судовими позовами і пообіцяв вимагати перерахунку голосів у Вісконсині, де перемогу здобув демократ.

«Наступні кілька тижнів можуть бути вельми неспокійними з ризиком судових розглядів і перерахунку», - йдеться в записці аналітиків RBC Capital Markets.

Водночас ослаблення попиту в Європі продовжувало чинити тиск на настрої, при цьому середній показник використання автомагістралей у Франції, Італії та Іспанії впав до найнижчого рівня з кінця червня, йдеться у повідомленні ANZ Research.

Підтримку ринку надали дані міністерства енергетики США, опубліковані в середу, які показали зниження запасів у країні минулого тижня на 8 млн барелів - до 484,4 млн барелів. Незважаючи на істотне зниження, розмір запасів залишається приблизно на 7% вище середнього рівня за п'ять років. Запаси в Кушингу, де зберігається нафта, яка торгується на NYMEX, виросли на 936 тис. барелів - до 60,9 млн барелів.

Видобуток нафти в США минулого тижня скоротився на 600 тис. барелів на добу (б/д), до 10,5 млн б/д.

Запаси бензину в Штатах несподівано збільшилися на 1,5 млн барелів, до 227,7 млн ​​барелів, дистилятів - знизилися на 1,6 млн барелів, до 154,6 млн барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 40,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,22 долара за барель, що на 1 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 41,23).