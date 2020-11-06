Шмигаль: Ми скоротили розрив бюджету на 42 мільярди

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"У жовтні 2020 року до загального фонду держбюджету надійшло 65 млрд грн - перевищення виконання майже 15%, а це додаткові 8 млрд грн. За 10 місяців ми маємо невиконання бюджету на рівні 1,6 млрд грн", - сказав Шмигаль.

Шмигаль додав, що до початку роботи уряду під його керівництвом невиконання бюджету було 44 млрд грн.

"Тобто фактично ми скоротили розрив бюджету на 42 млрд грн", - заявив Прем'єр-міністр.

Він зауважив, що "страшилки" про те, що бюджет не виконується, не відповідають дійсності і повністю спростовуються даними цифрами.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2020 дохід очікується на рівні 1079,5 млрд грн, дефіцит ВВП - 2,09%.