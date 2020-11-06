Україна приєдналася до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології

Верховна Рада України 5 листопада ухвалила закон про приєднання України до Конвенції про заснування Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML).

Це рішення підтримали 283 народних депутати, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Зазначається, що приєднання до Конвенції дозволить Україні набути повноправного членства в OIML, голосувати у всіх засіданнях організації та брати участь у роботі технічних комітетів, розробці нових документів, а також вносити пропозиції до Стратегії організації.

Крім того, Україна матиме можливість брати участь у системі сертифікації OIML. Сертифікати визнаються усіма державами - членами організації, тобто не тільки державами - членами ЄС, але й країнами Північної та Південної Америки, Африки та Азії. Це дозволить вітчизняним виробникам засобів вимірювальної техніки (зважувальних приладів, лічильників води, тепла, газу, електричної енергії, тощо) поставляти свою продукцію на ринки держав - членів OIML без проведення додаткових процедур їх оцінювання.

У міністерстві нагадали, що Україна з 1997 року є членом-кореспондентом OIML, однак такий статус стримував розвиток в країні сучасної метрологічної системи та можливість її визнання на міжнародному рівні.

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OIML – міжурядова організація, заснована у 1955 році для здійснення міжнародної гармонізації процедур законодавчої метрології (вимоги до проведення вимірювань та засобів вимірювальної техніки). На сьогодні OIML об'єднує 123 країни, з них держав-членів – 61, держав - членів-кореспондентів – 62.