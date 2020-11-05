Шмигаль обіцяє врахувати до другого читання частину правок до проєкту бюджету-2021

Частина із поданих до проєкту закону про державний бюджет на 2021 рік правок будуть враховані до другого читання.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Дякуємо народним депутатам за державницьку позицію, а бюджетному комітету та Міністерству фінансів - за оперативну роботу та аналіз понад 2 тисяч понад правок. Частина з них будуть враховані при підготовці бюджету до другого читання», - запевнив Шмигаль.

За його словами, уряд розраховує на подальшу конструктивну співпрацю з парламентом щодо головного фінансового документу країни. «Адже вчасно ухвалений бюджет - це відповідальність перед людьми та перед громадами, які вперше формуватимуть свої місцеві бюджети», - додав прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня уряд подав проєкт держбюджету-2021 до Верховної Ради для опрацювання та підготовки до розгляду у першому читанні.

Депутати надали понад 2 тис. пропозицій до проєкту бюджету-2021. Також було запропоновано збільшити видатки на 20 млрд грн.

Парламент 5 листопада підтримав його в першому читанні. «За» проголосували 275 народних депутатів.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити державний бюджет.