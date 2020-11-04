Проєкт змін до закону про дороги прийняли за основу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №3901 «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги», який передбачає узгодження положень цього закону із змінами, внесеними до законодавства України.

Рішення підтримали 253 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу.

Як ідеться у пояснювальній записці, необхідність ухвалення змін зумовлена тим, що в тексті Закону «Про автомобільні дороги» містяться посилання на закони «Про концесії» та «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», які визнано такими, що втратили чинність.

Крім того, Законом № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування» функції щодо управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення передано від Укравтодору до обласних державних адміністрацій.

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Згідно з Регламентом ВР, якщо для реалізації положень поданого законопроєкту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроєкту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроєкті.

Однак зміни було внесено не до всіх законодавчих актів, що спричиняє виникнення законодавчих колізій.

Отже, як зазначають автори, ухвалення проєкту закону №3901 необхідне для запобігання виникненню таких законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності.