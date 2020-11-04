Міністерство інфраструктури спростило процедуру оформлення суднозаходу в українські порти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Міністерство інфраструктури значно спростило процедуру та скоротило час на оформлення суднозаходу. Тепер його можна оформити в цілодобовому режимі через електронну пошту Державної служби морського та річкового транспорту: port_clearance@marad.gov.ua. Наступний крок – запуск окремої електронної системи оформлення суднозаходу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше процедура оформлення суднозаходу здійснювалась через Моррічсервіс та займала значну кількість часу на подання документів (від 14 до 18 годин), оскільки потребувала постійної присутності суднового агента на кожному етапі подання документів. Крім цього, обов’язковою була наявність роздрукованих копій цих документів, що неефективно та лише завдає зайвих бюрократичних обтяжень.

«Оформлення суднозаходу через електронну пошту, запроваджене Мінінфраструктури та Морською адміністрацією, не лише позбавляє суднового агента необхідності особисто надавати попередні дані до капітанії, а й значно скорочує час на оформлення виходу судна, оскільки документи надаються заздалегідь в електронному вигляді, і це прискорює перевірку. Таким чином, оформлення суднозаходу займає в середньому 8-9 годин», - пояснюють в міністерстві.

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Мінінраструктури продовжує вдосконалювати процедуру оформлення суднозаходу з метою переведення її в електронний формат.

Для цього триває розробка окремої електронної системи оформлення суднозаходу, що передбачатиме: скасування необхідності особистого надання документів судновим агентом до прикордонної служби та диспетчерської порту; зведення до мінімуму часу на оформлення суднозаходу (оформлення протягом 4-х годин); створення єдиного реєстру суднозаходів у порти України; поліпшення системи контролю за суднозаходами; суттєве зменшення корупційних ризиків через максимальне переведення процедури в електронний формат.