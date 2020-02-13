Найбільший світовий портовий оператор DP World заходить в Україну
Про це повідомив в Facebook Андрій Ставніцер, співвласник групи приватних терміналів "Трансінвестсервіс" (ТІС) .
"Сьогодні DP World заходить в Україну! Один з лідерів світової портової індустрії оголосив про придбання контролю в TIS Container Terminal Ukraine. Таким чином, Україна стане 51-ю країною, де оперує DP World", зазначив Ставніцер.
За його словами, угоду організувала і провела команда SD Capital, але не розкрив ціну, сплачену за термінал ТІС-КТ компанією з Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Для нас з Philipp Grushko це вже третя СП зі світовими стратегами за останні 2 роки, і ми пишаємося цим. Щиро вважаємо - чим більше мультинаціоналів, їх стандартів якості, тим менше шахер-махеру, корупції і домовленостей. Це - наш внесок в економіку , наш патріотизм і віра в нову Україну", - наголосив співвласник ТІС.
Ставніцер додав, що "термінал ТІС-КТ добудований в серпні 2008... Старт вийшов складний, це якщо коротко. Але, судячи з результату, ми непогано впоралися".
Він нагадав, що компанія DP World входить в ТОП-3 портових операторів світу. У 2019 році компанія обробила 71 млн TEU (20-футових контейнерів). Це в 71 раз більше, ніж всі українські порти разом. Компанія оперує 78 морськими терміналами і найбільшим індустріальним парком світу - Jebel Ali Free Zone (JAFZA).
Як повідомлялося, ТІС - найбільший морський транспортний вузол в Україні, розташований в акваторії порту "Південний" (Одеська обл.). Оперує п'ятьма високотехнологічними морськими терміналами. Близько 700 суднозаходжень на рік пов'язують ТІС з більше ніж 1 500 портами по всьому світу.
У 2018 році ТІС обробив 25,6 млн тонн вантажів, у 2019 році - 33 млн тонн.
Термінал ТІС-КТ розташований біля причалів №21-22. Їх довжина 600 метрів, глибина - 15 метрів, потенціал терміналу - до 800 тис. TEU.