Торік морпорти України вперше за останні 10 років перевалили понад мільйон TEU контейнерів

У 2019 році морські порти України перевалили понад 1 мільйон TEU контейнерів, що на більш як 18% перевищує обсяги 2018-го.

Про це повідомляється на сайті Адміністрації морських портів України.

"Наприкінці 2019 року морські порти України вперше за останні 10 років перевищили обсяг перевалки контейнерів у 1 млн TEU (TEU — умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального контейнера - ред). Останні в минулому році контейнеровози прибули в порти Південний і Одеса 30 і 31 грудня", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними Адміністрації морпортів, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів.Також зазначається, що це більш як на 18% перевищує обсяги 2018 року.

Крім того повідомляється, що перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує середні світові показники на ринку контейнерних перевезень.

«Зараз в українських портах успішно працює чотири приватних контейнерні термінали, які планують розвивати свої потужності і в 2020 році. Відповідні меморандуми і угоди підписані між АМПУ і дочірнім підприємством німецької компанії ННLА «Контейнерний термінал Одеса», а також третьою за обсягами контейнерної лінією в світі СMA CGM разом з українською компанією «Бруклін Київ»,— зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

За його словами, це дає підстави розраховувати на подальший розвиток контейнерних перевезень, особливо за рахунок транзиту контейнерів і включення України в маршрути Китайського шовкового шляху, і транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (TRASECA), перші вантажі по якому почали доставлятися в 2019 році.

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За даними АМПУ, лідером з перевалки контейнерів в Україні є термінал ДП «КТО» в Одесі, за ним слідують ще один термінал Одеського порту — «Бруклін-Київ Порт», «ТІС-КТ» у порту Південний та «Іллічівський морський рибний порт» у Чорноморську.

В АМПУ також повідомляють, що 2019 року в морські порти України здійснювали суднозаходи 15 найбільших судноплавних компаній, на частку яких припадає 99,5% загального обсягу контейнерів. У трійці лідерів — Maersk Line, CMA CGM, MSC, які забезпечують більше половини всього контейнерного ринку України (53,5%).