Торік морпорти України вперше за останні 10 років перевалили понад мільйон TEU контейнерів
Про це повідомляється на сайті Адміністрації морських портів України.
"Наприкінці 2019 року морські порти України вперше за останні 10 років перевищили обсяг перевалки контейнерів у 1 млн TEU (TEU — умовна одиниця виміру, заснована на обсязі 20 футового (6,1 метрів) інтермодального контейнера - ред). Останні в минулому році контейнеровози прибули в порти Південний і Одеса 30 і 31 грудня", - йдеться у повідомленні.
За оперативними даними Адміністрації морпортів, за весь 2019 рік у портах було перевалено один мільйон і три з половиною тисячі TEU контейнерів.Також зазначається, що це більш як на 18% перевищує обсяги 2018 року.
Крім того повідомляється, що перевалка контейнерних вантажів в Україні другий рік поспіль демонструє істотне зростання, яке в кілька разів перевищує середні світові показники на ринку контейнерних перевезень.
«Зараз в українських портах успішно працює чотири приватних контейнерні термінали, які планують розвивати свої потужності і в 2020 році. Відповідні меморандуми і угоди підписані між АМПУ і дочірнім підприємством німецької компанії ННLА «Контейнерний термінал Одеса», а також третьою за обсягами контейнерної лінією в світі СMA CGM разом з українською компанією «Бруклін Київ»,— зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.
За його словами, це дає підстави розраховувати на подальший розвиток контейнерних перевезень, особливо за рахунок транзиту контейнерів і включення України в маршрути Китайського шовкового шляху, і транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (TRASECA), перші вантажі по якому почали доставлятися в 2019 році.
За даними АМПУ, лідером з перевалки контейнерів в Україні є термінал ДП «КТО» в Одесі, за ним слідують ще один термінал Одеського порту — «Бруклін-Київ Порт», «ТІС-КТ» у порту Південний та «Іллічівський морський рибний порт» у Чорноморську.
В АМПУ також повідомляють, що 2019 року в морські порти України здійснювали суднозаходи 15 найбільших судноплавних компаній, на частку яких припадає 99,5% загального обсягу контейнерів. У трійці лідерів — Maersk Line, CMA CGM, MSC, які забезпечують більше половини всього контейнерного ринку України (53,5%).