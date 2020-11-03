Рада зробила крок до розблокування кредиту від уряду Польщі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3039а "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Метою законопроєкту є розблокування використання кредиту, що надається згідно з Договором між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015, а також внесення змін до Податкового кодексу у зв’язку зі створенням Боргового агентства України", - йдеться у повідомленні.

Проєктом пропонується підрозділ 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України доповнити новим пунктом, згідно з яким тимчасово, на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015, ратифікованого Законом України “Про ратифікацію Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги”, за нульовою ставкою ПДВ оподатковуватимуться операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республіці Польща, та їх представництвами, зареєстрованими на митній території України, відповідно до контрактів, укладених на виконання Договору із замовниками проєктів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону, міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону.

Законопроєкт у першому читанні підтримав 291 народний депутат.

Як відомо уряд Польщі надає Україні кредит у розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро, для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проєктів.