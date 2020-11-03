Рада ухвалила проєкт щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №4065 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування».

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.

Ухвалення законопроєкту в першому читанні підтримали 263 народні депутати.

«Метою законопроєкту є «впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19)», - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, законів «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

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Зміни, зокрема, спрямовані на уточнення: деяких положень трансфертного ціноутворення; підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду; положення щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, тощо.