Рада ухвалила проєкт щодо забезпечення збору даних для декларування об’єктів оподаткування
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.
Ухвалення законопроєкту в першому читанні підтримали 263 народні депутати.
«Метою законопроєкту є «впровадження прозорих і деталізованих механізмів реалізації положень щодо обмежень, запроваджених для запобігання ухиленню від оподаткування; визначення чітких та зрозумілих правил оподаткування контрольованих іноземних компаній, а також надання платникам податків достатнього часу для забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування відповідних об'єктів оподаткування (з урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням у світі COVID-19)», - йдеться у повідомленні.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, законів «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».
Зміни, зокрема, спрямовані на уточнення: деяких положень трансфертного ціноутворення; підстави припинення адміністративного арешту; положення щодо коригування фінансового результату до оподаткування щодо операцій, які не мають ділової мети; особливості справляння акцизного податку; особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії протягом перехідного періоду; положення щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, тощо.