Міненерго ініціює створення Фонду декарбонізації

Міністерство енергетики ініціює створення Фонду декарбонізації, передбачається, що Фонд наповнюватиметься частиною податку на викиди вуглекислого газу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, з такою пропозицією до народних депутатів сьогодні звернулася в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Фонд декарбонізації стане кроком зі зменшення вуглецевого сліду української продукції, що також надасть можливість позбутися додаткового мита – так званого вуглецевого тарифу, який може бути запроваджений вже наступного року. Фонд на практиці допоможе Україні досягти взаємовигідного партнерства із країнами ЄС у сфері стійкого розвитку та впровадження Зеленої угоди, до реалізації цілей якої ми прагнемо долучитися», – наголосила Буславець.

Зазначається, що 18 провідних країн світу використовують податок на викиди СО2 виключно на заходи із декарбонізації, що вже має значний енергоефективний та екологічний ефекти.

В Україні сьогодні цей податок також існує і спрямовується до загального фонду Державного бюджету. Для підвищення ефективності його використання пропонується частину цього податку зробити джерелом для наповнення Фонду декарбонізації.

За такого варіанту процес адміністрування не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету та здійснюється чинними державними інституціями. Пропонується, що адмініструвати Фонд буде Держенергоефективності, яке зараз перебуває в процесі реформування та отримає всі необхідні компетенції для адміністрування.

Кошти Фонду спрямовуватимуться виключно на проєкти, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю. Наразі розглядається сім напрямків, які мають енергоефективний, екологічний та соціальний ефекти, це:

• Проєкти з екомодернізації генеруючих підприємств;

• Модернізація тепломереж, водоканалів, вуличного освітлення;

• Здешевлення проєктів із утилізації (переробки) побутових відходів;

• Електробуси для громадського транспорту;

• Стимулювання використання приватних електрокарів населенням;

• Проєкти із заміщення традиційних видів палива в бюджетній сфері;

• Стимулювання виробництва та використання біоетанолу, біогазу.

Ініціативу щодо впровадження Фонду декарбонізації було розроблено Міненерго за підтримки Українсько-данського енергетичного центру та Держенергоефективності.