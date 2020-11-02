Ryanair за пів року втратила понад €400 мільйонів через пандемію

Міжнародний лоукостер Ryanair заявив про 226 млн євро збитків у другому кварталі цього року через пандемію коронавірусу, збитки за перше півріччя - 411 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Загалом, за словами гендиректора компанії Майкла О’Лірі, загалом за перше півріччя компанія зазнала збитків на суму у 411 млн євро через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

О’Лірі також вважає, що цьогоріч лише 38 млн пасажирів скористаються послугами ірландського лоукостера, проте додав, що нині дуже важко дати чіткий прогноз через непередбачуваність ситуації на тлі пандемії та заходів, які уряди вживають для боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що за другий квартал минулого року Ryanair отримала рекордний прибуток у 910 млн євро.