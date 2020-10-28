Раді пропонують врегулювати ринок деревини і запустити лісовий портал

Група народних депутатів на чолі із заступницею голови Комітету з питань економічного розвитку Роксоланою Підласою зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4197-1 щодо врегулювання ринку деревини та відносин, пов’язаних із купівлею-продажем деревини.

Як передає Укрінформ, текст документу оприлюднено на сайті парламенту 28 жовтня.

Законопроєкт передбачає запровадження відповідальності власників лісу та постійних лісокористувачів за відмову постачати покупцям деревину саме у тому обсязі і тієї якості, за які покупці сплатили визначену договором ціну. Зі свого боку покупці відповідатимуть за невиконання умов договору купівлі-продажу.

Автори документу пропонують встановити єдині правила для укладення усіх договорів купівлі-продажу деревини (крім продажу для соціальних потреб та потреб держави: держзакупівлі, потреби нацбезпеки та оборони). При цьому пропонується передбачити конкурсні умови для укладення таких договорів, а саме – за результатами проведення електронних аукціонів.

Окрім того, Лісовий кодекс України пропонують доповнити новими положеннями стосовно функціонування лісового порталу, який має стати важливим інструментом в досягненні відкритості, публічності та контролю за діяльністю учасників ринку деревини.

Так, із використанням лісового порталу пропонується здійснювати моніторинг, національну інвентаризацію, поділ лісів на категорії, обчислення й затвердження розрахункової лісосіки, вести Державний лісовий кадастр, а також розробляти, затверджувати та погоджувати матеріали лісовпорядкування.

Окрім того, визначається, що лісовий портал забезпечуватиме можливість відображення інформації єдиної державної системи електронного обліку деревини, ведення лісовпорядкування в електронній формі, опублікування орієнтовних графіків проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, а також отримання спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів в електронному вигляді та контроль за повнотою заповнення декларацій про деревообробну діяльність.

Також законопроєктом пропонується розмежувати повноваження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Держагенства лісових ресурсів задля уникнення конфлікту інтересів у частині одночасного формування та реалізації політики.