Концепцію реформування лісової галузі напрацюють у найближчі місяці – Шмигаль

Концепцію реформування лісової галузі в Україні розроблять у найближчі місяці, вона має сприяти вирішенню спадкових проблем ще з часів СРСР.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час наради з питання розвитку лісової галузі та деревообробної промисловості на Житомирщині, інформує Урядовий портал.

"Найближчими місяцями має бути розроблена концепція реформування лісової галузі, щоб Україна могла правильно управляти цим відновлюваним ресурсом. При можливостях підприємств переробляти 1,2 млн кубічних метрів деревини сьогодні сировини є в три-чотири рази менше", — наголосив Шмигаль.

Він додав, що правильне управління лісовим господарством, боротьба з незаконними рубками, запобігання пожежам — це пріоритети, які потребують злагодженої роботи правоохоронних органів, профільного міністерства, уряду, Держлісагентства та територіальних громад.

За словами Прем’єр-міністра, у лісовій галузі є доволі багато спадкових проблем, з якими Україна живе ще від часів СРСР. Для їх розв’язання і потрібна системна реформа.

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Як повідомляв Укрінформ, глава уряду у вівторок перебуває із робочою поїздкою у Житомирській області. Він вже побував в Українській холдинговій лісопильній компанії та обговорив з представниками деревообробних компаній боротьбу з незаконною вирубкою лісів, запобігання пожежам та розвиток галузі загалом.

Під час масштабних лісових пожеж на Житомирщині навесні вигоріло 43 тис. 200 га територ