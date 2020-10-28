НАБУ оскаржить рішення суду про заборону екстрадувати фігуранта справи «ОПЗ»

НАБУ оскаржить рішення суду про заборону екстрадувати фігуранта справи «ОПЗ»

Укрінформ
Окружний адміністративний суд м. Києва (ОАСК) 23 жовтня ухвалив рішення, яким заборонив Офісу генерального прокурора вчиняти дії, пов’язані із забезпеченням міжнародного розшуку та можливої екстрадиції підозрюваного у справі, розслідуваній НАБУ і САП.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства, у НАБУ заявили, що оскаржать це рішення ОАСК.

«Дії ОАСК є незаконними, адже компетенція адміністративних судів — це розгляд справ у сфері адміністративних та публічних відносин, а не оцінка процесуальних дій слідчих у кримінальному провадженні», - стверджують у НАБУ.

«Натомість, своїми діями судді ОАСК фактично втрутилися у діяльність працівників правоохоронних органів під час здійснення досудового розслідування шляхом блокування розшуку, а також можливого затримання та екстрадиції підозрюваної у завданні понад 93 млн грн шкоди АТ «Одеський припортовий завод», - заявляють у бюро.

Зазначається, що у рішенні суду йдеться про довірену особу народного депутата VIII скликання, яку в квітні 2020 року оголосили у міжнародний розшук. У відповідь підозрювана звернулася до ОАСК з адміністративним позовом, в якому попросила суд серед іншого заборонити ОГП вчиняти дії, пов’язані з її розшуком та можливою екстрадицією до закінчення розгляду справи.

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Як повідомлялось, 5 березня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили чотирьом особам про підозру в завданні 93,3 млн грн шкоди АТ «Одеський припортовий завод» ("ОПЗ"). Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.

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