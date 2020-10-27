Антикорупційний суд поновив слідство у справі Роттердам+

Вищий антикорупційний суд поновив слідство у так званій справі Роттердам+.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у вівторок, повідомила Укрінформу прессекретар суду Олеся Чемерис.

“Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу і поновив слідство у справі Роттердам+", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прокурор САП ВІталій Пономаренка ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження Роттердам+ - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.