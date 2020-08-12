Справа "Роттердам+" перебуває на завершальній стадії — НАБУ

Розслідування так званої кримінальної справи "Роттердам+" перебуває на завершальній стадії.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сторінці Національного антикорупційного бюро у Фейсбуці.

"...Інформація про нібито закриття справи "Роттердам+" та відсутність експертизи, яка б підтверджувала розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності. Розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів, — на завершальній стадії", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ поінформували, що під час слідства звернулися з запитами до іноземних юрисдикцій, оскільки фінансові операції із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній були проведені на міжнародному фінансовому ринку. Водночас на період отримання матеріалів виконання міжнародних запитів прокурор у кримінальному провадженні 3 серпня 2020 року ухвалив рішення призупинити досудове розслідування у порядку ст. 280 КПК України.

У бюро припускають, що у разі, коли терміни виконання міжнародних запитів не відповідатимуть розумним строкам, матеріали щодо фінансових операцій із кредитними зобов’язаннями і цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку будуть виділені в окреме провадження, а досудове розслідування стосовно 6 підозрюваних буде завершене.

Стосовно проведених експертиз у НАБУ зазначили, що у межах розслідування державні експертні установи надали висновки, відповідно до яких за першу половину періоду дії формули "Роттердам+" (перша половина 2016 - 2017 роки) державі було завдано 18 млрд грн збитків. Водночас економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 - липень 2019) оцінені у наявному науково-економічному дослідженні та становлять 39 млрд грн.

Експертне підтвердження правильності визначення розміру збитків за весь період ще триває, додали у бюро.

Як повідомлялося, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.