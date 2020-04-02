Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки чотирьом підозрюваним у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора #САП та продовжив процесуальні обов'язки, визначені після внесення застави, чотирьом підозрюваним у справі "Роттердам+", а саме - колишньому члену Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), колишньому начальнику відділу НКРЕКП та двом топменеджерам ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дію обов'язків продовжено до 2 червня 2020 року.

У прокуратурі нагадали, що 4 підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді застав розміром від 1,9 млн гривень до 10 млн гривень з покладеними процесуальними обов’язками.

Як повідомлялося, 8 серпня 2019 року Національне антикорупційне бюро України оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про: ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.