ВАКС дав добро на заочне засудження фігуранта справи Роттердам+

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів НАБУ погоджене прокурором #САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП, підозрюваного у зловживаннях під час застосування так званої формули «Роттердам+», збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваному, щодо якого надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, не заборонено в’їзд в Україну і він має можливість захищатися у суді.

Як повідомлялося, 18 вересня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України підтримала позицію прокурорів САП та постановила рішення про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП.

11 листопада 2019 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала для колишнього службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.