ВАКС дав добро на заочне засудження фігуранта справи Роттердам+
Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів НАБУ погоджене прокурором #САП про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП, підозрюваного у зловживаннях під час застосування так званої формули «Роттердам+», збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваному, щодо якого надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування, не заборонено в’їзд в Україну і він має можливість захищатися у суді.
Як повідомлялося, 18 вересня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України підтримала позицію прокурорів САП та постановила рішення про надання дозволу на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП.
11 листопада 2019 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора та обрала для колишнього службовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.