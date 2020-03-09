У “Слузі народу” виключають причетність Шмигаля до Роттердам+

Заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук виключає ймовірність зв'язку новопризначеного Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зі схемою Роттердам+.

Про це вона заявила в інтерв'ю “24 каналу”.

“Якщо хоч хтось знайде докази чи будуть якісь корупційні звинувачення – повірте, жодних поблажок ні для кого не буде. Зараз немає жодної підстави говорити, що Денис Шмигаль є кимось іншим, аніж людиною президента”, – зауважила Кравчук.

Водночас видання зазначає, що протягом 2017–2018 років, коли Шмигаль очолював Бурштинську ТЕС, енергетичний холдинг Ріната Ахметова задешево, за копійки, купував вугілля на Донбасі і за формулою Роттердам+ виробляв з нього електроенергію на Бурштинській ТЕС, яку за європейськими цінами продавав до Європи, зокрема, до Словаччини, маючи при цьому величезні надприбутки.