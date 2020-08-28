НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро оскаржить рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи «Роттердам+».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

“Рішення про закриття справи «Роттердам+» суперечить засадам верховенства права, тому Національне бюро оскаржить його до генерального прокурора та в.о. керівника САП”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування цієї справи знаходилося на завершальній стадії, детективи зібрали всі необхідні та переконливі докази для скерування її до суду і доведення винуватості підозрюваних осіб.

У ході слідства про підозру повідомили 6 особам, внаслідок дій яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків, що підтверджено відповідною експертизою.

У НАБУ вказують, що комплексна експертиза також підтвердила розрахунки збитків за 2016-2017 роки. Але суть її зводиться до того, що питання протиправності дій, відповідно, і настання збитків, має вирішити суд.

“В свою чергу прокурор САП – процесуальний керівник у справі за весь час розслідування жодного разу не витребовував матеріали провадження для вивчення, не запитував у слідства, чи дійсно вичерпані можливості доказування, і два дні тому обговорював на нараді, як краще рухатись по справі далі. Замість того, щоб скерувати її до суду, з незрозумілих детективам причин він несподівано ухвалив рішення про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів та можливостей їх здобути, відтак, унеможливив покарання винних осіб”, - заявляють у Бюро.

У НАБУ наголосили, що категорично не згодні з рішенням про закриття цієї справи, оскільки вона є знаковою для України і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у САП повідомили, що прокурор ухвалив рішення про закриття справи «Роттердам+», оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

Як повідомлялося, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.