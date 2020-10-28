Кабмін дозволив імпорт товарів військового призначення, що становлять державну таємницю

Кабмін дозволив імпорт товарів військового призначення, що становлять державну таємницю

Укрінформ
Кабмін ухвалив постанову, якою вніс зміни до деяких нормативних документів з питань експортного державного контролю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зміни, що пропонується запровадити проєктом постанови, спрямовані на надання державним замовником з державного оборонного замовлення повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю», - йдеться в пояснювальній записці.

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Як зазначається, реалізація постанови не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів. Документ був погоджений з усіма дотичними міністерствами та відомствами.

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