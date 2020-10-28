Кабмін дозволив імпорт товарів військового призначення, що становлять державну таємницю

Кабмін ухвалив постанову, якою вніс зміни до деяких нормативних документів з питань експортного державного контролю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зміни, що пропонується запровадити проєктом постанови, спрямовані на надання державним замовником з державного оборонного замовлення повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю», - йдеться в пояснювальній записці.

Читайте також: Кабмін погодив проєкт постанови про внесення змін до положення про Нацполіцію

Як зазначається, реалізація постанови не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів. Документ був погоджений з усіма дотичними міністерствами та відомствами.