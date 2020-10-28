Кабмін погодив проєкт постанови про внесення змін до положення про Нацполіцію

Кабмін погодив проєкт постанови про внесення змін до положення про Нацполіцію

Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив проєкт постанови про внесення змін до положення про Національну поліцію, які стосуються особливостей роботи голови Нацполіції.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цим проєктом акта, як уточнюється у пояснювальній записці, передбачається доповнити пункт 4 Положення про Нацполіцію підпунктом 71, згідно з яким поліція здійснює розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметами, знаряддями чи засобами вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень.

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Окрім того, передбачається доповнити пункт 4 цього положення підпунктами 181 і 182, згідно з якими поліція виявляє транспортні засоби особистого користування, тимчасово ввезені на митну територію нашої країни громадянами більш як на 30 діб та не зареєстровані в Україні в установлені законодавством строки, а також вживає заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом.

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«Проєктом акта також передбачено пункт 11 Положення доповнити підпунктами 31-1 і 31-2, відповідно до яких голова Національної поліції України забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі в межах своїх повноважень; дотримується принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності», - поінформували у МВС.

Як уточнюється, реалізація цього акта в короткостроковій і середньостроковій перспективі матиме позитивний вплив на ключові інтереси поліцейських, державних службовців і працівників поліції

Як повідомлялося, 9 жовтня уряд погодив законопроєкт щодо надання повноважень з конвоювання поліції.

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