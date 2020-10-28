Поліція цьогоріч склала понад 10 тисяч протоколів про корупцію

Працівники поліції у цьому році склали понад 10 тисяч протоколів за корупцію, 70% з них вже скеровано до суду.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко 28 жовтня під час наради в Офісі генпрокурора, яка пройшла за участю глави МВС Арсена Авакова та начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Руслана Марчука, інформує Департамент стратегічних розслідувань у Телеграмі, передає Укрінформ.

«За словами голови Нацполіції Ігора Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду», - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці обговорили актуальні питання у резонансних кримінальних провадженнях цієї категорії. Аваков зауважив, що обсяг спільної роботи в цьому напрямку – колосальний, органи внутрішніх справ працюють з прокуратурою, аби знизити рівень корупції в нашій країні та показати суспільству результати роботи.

Марчук звернув увагу на зростання динаміки викриття працівниками Департаменту стратегічних розслідувань фактів отримання неправомірної вигоди, а також збільшення загальної суми отриманих у незаконний спосіб коштів у порівнянні з показниками двох попередніх років.

«Такі дані свідчать про зростання викликів перед нами, як правоохоронцями, та змушують ще краще координувати й об’єднувати зусилля для боротьби з корупцією в Україні», – додав він.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом Служби безпеки.