На кожен об'єкт малої приватизації претендує більше 7 підприємців – ФДМУ

Два тижні поспіль на кожен об'єкт малої приватизації в середньому претендують більше семи підприємців.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ФДМУ у Фейсбуці.

«Другий тиждень поспіль спостерігаємо шалену конкуренцію на приватизаційних аукціонах. На кожен об'єкт малої приватизації в середньому претендують понад 7 підприємців»,- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з 19 по 23 жовтня регіональні відділення ФДМУ оголосили 18 нових аукціонів, провели 8 аукціонів на суму 112,3 млн грн, уклали 7 договорів купівлі-продажу на суму 244,8 млн грн.

Також отримали кошти в бюджет по 15 об‘єктам на суму 2,3 млн грн, отримали кошти в бюджет від оренди держмайна на суму 8,5 млн грн.