На елеваторах рекордно зросли закупівельні ціни на кукурудзу

На елеваторах рекордно зросли закупівельні ціни на кукурудзу

Укрінформ
Впродовж минулого тижня трейдери і експортери збільшили закупівельні ціни на кукурудзу на лінійних елеваторах до 6700-7200 грн./тонна, що 350-450 грн./тонна більше, ніж в середині поточного місяця.

Про це повідомляє АgroТimes.

Серед причин такого стрімкого подорожчання – зростання цін експортної пропозиції української зернової. Так, минулого тижня ціни на кукурудзу на FOB/Україна додали 10 дол. США на тонні й здебільшого перебували в діапазоні 234-239 дол. США.  

Разом зі зростанням цін збільшилось число продажів кукурудзи виробниками, чому сприяло просування збиральної кампанії зернової. За даними Міністерства економіки, станом на 22 жовтня в Україні було обмолочено 52% збиральних площ під зерновою – 2,8 млн га, й намолочено 13,1 млн тонн зерна.

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Наразі жнива просунулися в північні і західні області, де врожайність кукурудзи вища, через що очікується її масове надходження на ринок. Збільшення пропозиції може спричинити зниження закупівельних цін на зернову.

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